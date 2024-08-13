Прибыль Leroy Merlin в России оценили

В 2023 году бизнес в России обеспечил порядка четверти прибыли французской Leroy Merlin. Заработок DIY-ретейлера на основе финансовой отчетности материнской компании Adeo оценило Agency France-Press (AFP), сообщает «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии