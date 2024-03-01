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«Живое ископаемое» дерево, замороженное во времени на 66 млн лет, посажено вновь

«Живое ископаемое» дерево, замороженное во времени на 66 млн лет, посажено вновь

Сосны Воллеми, которые считались вымершими 2 млн лет назад, были заново открыты в 1994 году. Теперь ученые надеются вернуть этот вид в дикую природу в рамках усилий по сохранению, которые могут занять столетия.

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