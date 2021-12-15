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NI: Российская армия дойдет до Днепра за трое суток

Войска РФ, в случае столкновения с Украиной, достигнут Днепра за три-четыре дня, сообщают экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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