История и археология: Как Черчилль спас от лагерей инженера Ереванского коньячного завода, и Почему Седракян отказывался возвращаться из Одессы в Армению

Существует интересная история, корни которой уходят во времена Советского Союза. Ее главным героем стал Маркар Седракян, инженер-технолог Ереванского коньячного завода, широко известный в стране как создатель высококачественных армянских коньяков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии