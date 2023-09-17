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Защитник «Торпедо» Силаев: «Школу посещаю пару раз в месяц, стараюсь делать все задания вовремя, чтоб не было пробелов. Начинаю готовиться к ЕГЭ»

Силаев является первым хоккеистом 2006 года рождения в Фонбет Чемпионате КХЛ. – Как удалось перестроиться с молодежки на взрослый хоккей? Какие трудности испытали? – Трудности есть и сейчас, их видно в игре.

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