Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ознакомился с разработкой лазерного оружия и другими средствами борьбы с БПЛА.
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ознакомился с разработкой лазерного оружия и другими средствами борьбы с БПЛА.
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