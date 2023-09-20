Военное обозрение

3 541 подписчик

Танк ВСУ обстрелял пункт автомобильного пропуска в Брянской области

Танк ВСУ обстрелял пункт автомобильного пропуска в Брянской области

Киевский режим продолжает терроризировать мирных граждан России, ведя хаотичный обстрел приграничных населенных пунктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх