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Царьград

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Роскомнадзор заблокировал 800 тыс. страниц с запрещённой информацией в 2024 году

Роскомнадзор заблокировал 800 тыс. страниц с запрещённой информацией в 2024 году

В 2024 году Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами заблокировал почти 800 тысяч интернет-страниц с запрещённой информацией.

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