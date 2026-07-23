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Tesla: наш автопилот гораздо безопаснее ручного управления, он полностью снимает стресс от вождения

Tesla: наш автопилот гораздо безопаснее ручного управления, он полностью снимает стресс от вождения

Глава направления автопилота компании рассказал, что система обучалась на редких аварийных сценариях и продолжает улучшатьсяРуководитель отдела искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллусвами заявил, что система полного автономного вождения FSD Supervised показала более высокий уровень безопасности по сравнению с обычным ручным управлением.

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