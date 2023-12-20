Кардиолог Ньюби: отеки лодыжек могут говорить о болезнях сердца

Если лодыжки постоянно отекают, то незамедлительно нужно посетить врача. Об этом изданию Daily Mirror заявил кардиолог, профессор Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда Дэвид Ньюби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии