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Эксперты раскрыли, что могло храниться на складах Павлограда, по которым ВС России нанесли удар

Эксперты раскрыли, что могло храниться на складах Павлограда, по которым ВС России нанесли удар

По данным "Военного обозрения", русские военные могли уничтожить западные боеприпасы с обеднённым ураномСегодня, 1 мая, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по объектам в Павлограде.

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