По данным "Военного обозрения", русские военные могли уничтожить западные боеприпасы с обеднённым ураномСегодня, 1 мая, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по объектам в Павлограде.