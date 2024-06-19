Под Челябинском начали строительство объездной дороги

В Челябинской области начали строительство дороги к «новым» поселкам Сосновского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» началось строительство автодороги «Поселок Красное поле – поселок Полетаево».