Под Челябинском начали строительство объездной дороги

В Челябинской области начали строительство дороги к «новым» поселкам Сосновского района. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» началось строительство автодороги «Поселок Красное поле – поселок Полетаево».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии