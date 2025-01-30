Источник: чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были на борту упавшего в США самолета

На борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700, который столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 в Вашингтоне, находились Евгения Шишкова и Вадим Наумов – чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе российской сборной.
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