Источник: чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов были на борту упавшего в США самолета

На борту пассажирского самолета Bombardier CRJ700, который столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 в Вашингтоне, находились Евгения Шишкова и Вадим Наумов – чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе российской сборной.