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Исследование: протяженные квазары чаще обитают в спокойных галактиках

Исследование: протяженные квазары чаще обитают в спокойных галактиках

Квазары — это ярчайшие активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами. Долгое время считалось, что галактики, в которых живут квазары, должны активно формировать звезды, однако новое исследование ставит это под сомнение для значительной части объектов.

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