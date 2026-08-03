Исследование: протяженные квазары чаще обитают в спокойных галактиках

Квазары — это ярчайшие активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами. Долгое время считалось, что галактики, в которых живут квазары, должны активно формировать звезды, однако новое исследование ставит это под сомнение для значительной части объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии