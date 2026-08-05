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Овчинский сообщил о программе в павильоне "Макет Москвы" в честь 70-летия Дня строителя

Овчинский сообщил о программе в павильоне "Макет Москвы" в честь 70-летия Дня строителя

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что 6 и 9 августа в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ пройдет праздничная программа к 70-летию Дня строителя .

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