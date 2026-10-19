На дорогах Крыма за девять месяцев 2026 года произошло меньше ДТП, чем годом ранее. Об этом «Крымской газете» сообщили в Министерстве внутренних дел по Республике Крым.
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