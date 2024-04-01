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Профстандарт для нутрициологов хотят ввести в России

Профстандарт для нутрициологов хотят ввести в России

Скриншот видео В России могут появиться профессиональные станадарты для нутрициологов. Как пишут "Известия", в Госдуме предложили разработать и внедрить программы сертификации на базе крупнейших ВУЗов страны.

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