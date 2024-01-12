Новый тренер Бразилии Жуниор: «Неймар – один из трех величайших игроков мира. Пока он травмирован, должны научиться играть без него»

Также Доривал Жуниор заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с нападающим «Аль-Хилаля». В 2010 году Неймар, игравший за «Сантос» под руководством Доривала, разозлился из-за того, что ему не дали пробить пенальти и выразил это публично в грубой форме.