Пластиковая бутылка поможет избавиться от засора в раковине или в ванной: про вантуз и сантехника не вспоминаю многие годы Ольга БезродняяИногда сантехника забивается, а под рукой нет вантуза для очистки.
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