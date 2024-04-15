Прокуратура требует ужесточить приговор офицеру Росгвардии Копытову за взятки

Главная военная прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии, полковнику Николаю Копытову, осужденному за получение взятки.
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