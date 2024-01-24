«Ростелеком» создает речевую модель. Она заменит операторов в колл-центре

Контакт-центр «Ростелекома» интегрирует большую языковую модель для расширенной речевой аналитикиКонтактный центр «Ростелекома» в сотрудничестве с компанией 3iTech, ведущим российским поставщиком бизнес-решений на основе искусственного интеллекта, приступил к практическому внедрению большой языковой модели (LLM) в систему речевой аналитики.