«Ростелеком» создает речевую модель. Она заменит операторов в колл-центре

Контакт-центр «Ростелекома» интегрирует большую языковую модель для расширенной речевой аналитикиКонтактный центр «Ростелекома» в сотрудничестве с компанией 3iTech, ведущим российским поставщиком бизнес-решений на основе искусственного интеллекта, приступил к практическому внедрению большой языковой модели (LLM) в систему речевой аналитики.
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