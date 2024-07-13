В Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА, к тушению привлекли пожарный поезд

Пожару присвоен третий ранг из пяти, площадь возгорания выросла до 200 квадратных метров, сообщил губернаторВ Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе, сообщил губернатор Василий Голубев.
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