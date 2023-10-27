МО РФ: группировка "Запад" отбила шесть атак, ВСУ потеряли более 200 военных

Группировка войск России "Запад" отразила шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Украинские силы потеряли примерно 225 военных, танк, бронемашину "Козак", пикап, самоходную гаубицу "Гвоздика" и два минометных расчета, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
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