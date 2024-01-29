Студенты колледжа в Кучином переулке познакомились с работой транспортных полицейских

Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская присоединились к акции «Студенческий десант», в рамках которой в гостях у транспортных полицейских побывали студенты Московского колледжа транспорта в Алексеевском районе.
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