«Очень сильная детонация»: Украинское сопротивление сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ в пригороде Житомира.
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«Очень сильная детонация»: Украинское сопротивление сообщило об ударе по складам ВСУ в Житомире ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ в пригороде Житомира.
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