День памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября 2023 года: история празднования и важные традиции, которым стоит следовать Юлия СкворцоваСогласно церковному календарю, каждый год 8 ноября отмечается День памяти великомученика Димитрия Солунского.