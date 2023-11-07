День памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября 2023 года: история празднования и важные традиции, которым стоит следовать Юлия СкворцоваСогласно церковному календарю, каждый год 8 ноября отмечается День памяти великомученика Димитрия Солунского.
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