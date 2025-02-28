Трамп исключил отправку военных на Украину — 1100-й день спецоперации

Президент США Дональд Трамп поддерживает пятую статью устава НАТО о мерах коллективной обороны, но считает, что применять её на Украине не понадобиться даже с учётом возможного появления европейских миротворцев.
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