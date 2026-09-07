«Устала от народа»: 73-летняя Проклова раскрыла, как выглядит её идеальная пенсия без суеты и бывших мужей

Проклова рассказала о жизни на пенсии и увлечении иконописью Народная артистка, уставшая от многолетней публичности, призналась, что на пенсии наконец обрела покой и посвящает себя иконописи.
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