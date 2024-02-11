Актриса Поплавская рассказала о том, что врачи диагностировали у неё рак на поздней стадии

Поплавская рассказала об ошибочном обнаружении рака Она отметила, что это произошло в 2016 году. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва В 2016 году российская актриса Яна Поплавская по рекомендации врачей сдала анализы на наличие онкологических заболеваний.