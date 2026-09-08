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УФСИН по Алтайскому краю не раскрывает данные о численности заключенных

УФСИН по Алтайскому краю не раскрывает данные о численности заключенных

В ведомстве ссылаются на ограниченный доступ к информации Алтайское управление ФСИН не предоставило статистику по количеству заключенных в региональных колониях в ответ на запрос издания NGS22.

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