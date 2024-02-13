Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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На кого работает "барыня"? Собчак грозится судом после жёсткого расследования

На кого работает "барыня"? Собчак грозится судом после жёсткого расследования

Царьград Фото: globallookpress.com Собчак грозится судом после жёсткого расследования телеканала НТВ.

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Комментарии
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Юрий Белов
В суде - всё только усугубишь . Welcome to DNR ! И маму возьми . Тут много твоих сейчас отмываются ! Глядишь - зачтётся !
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4 час.
Е Ва
фильмы НТВ процентов на 70 состоят из ее интервью, она на себя в суд подает что ли?))
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3 час.
Людмила Лиханова
Это не барыня, а просто мерзкая хабалка. Ее к рогулям - они два сапога - пара. Надоела это лошадь, собчачная до тошноты. ХВАТИТ ее прикрывать. Ненависть и презрение российского народа переполнили чашу терпения.ДОЛОЙ ЭТУ ТВАРЬ. ДОСТАЛА ВСЕХ
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2 час.

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