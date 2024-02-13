На кого работает "барыня"? Собчак грозится судом после жёсткого расследования

Юрий Белов В суде - всё только усугубишь . Welcome to DNR ! И маму возьми . Тут много твоих сейчас отмываются ! Глядишь - зачтётся !

Е Ва фильмы НТВ процентов на 70 состоят из ее интервью, она на себя в суд подает что ли?))