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«Бутербродекс» в России по итогам первой половины января превысил 104 пункта

«Бутербродекс» в России по итогам первой половины января превысил 104 пункта

Индекс «кофе с бутербродом», показывающий картину потребления жителями России популярных продуктов для завтрака, за первые две недели января поднялся на 5 пунктов по сравнению со второй половиной декабря и достиг 104,5 пункта, передает РИА Новости.

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