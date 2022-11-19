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«Увидел, что летит «японская ракета». Разыграли «тики-таку». Ларионов-младший о шайбе Ю Сато за 0,1 секунды до конца овертайма

Игорь Ларионов-младший высказался о шайбе Ю Сато за 0,1 секунды до конца овертайма.  Японский нападающий принес «Торпедо» победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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