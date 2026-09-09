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В чатах Telegram распространяется стикер в 269 байт, который приводит к вылету приложения.

В чатах Telegram распространяется стикер в 269 байт, который приводит к вылету приложения.

В чатах Telegram распространяется стикер в 269 байт, который приводит к вылету приложения. В чатах Telegram распространяется стикер размером в 269 байт, который приводит к вылету мобильного и десктопного приложения.

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