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Zero Hedge

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Why Family-Run Grocers Are Suing New York Over City-Run Stores

Why Family-Run Grocers Are Suing New York Over City-Run Stores

Why Family-Run Grocers Are Suing New York Over City-Run Stores Authored by Russ Jones via The Epoch Times, Josefina Aguirre grew up among the piñatas hanging from the ceiling of Little Mexico Meat Market, the store her parents opened in New York City's El Barrio in 1997, three years after her father crossed the border from Mexico at 17.

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