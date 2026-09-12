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FiNE NEWS

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Партия Мерца теряет поддержку в Нижней Саксонии по данным INSA

По результатам опроса социологического института INSA, проведённого с 1 по 8 сентября среди 1000 респондентов и опубликованного по заказу газеты Bild, Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца теряет популярность в Нижней Саксонии.

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