Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Пидоры,  косят от армии, от службы в СВО.СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ...
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СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ ПРИ ВИДЕ ПОВЕСТКИ: КАК "ЗВЁЗДНЫЕ МАЛЬЧИКИ" БЕГУТ ОТ АРМИИ

СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ ПРИ ВИДЕ ПОВЕСТКИ: КАК "ЗВЁЗДНЫЕ МАЛЬЧИКИ" БЕГУТ ОТ АРМИИ

В полку "звёздных мальчиков", бегущих от армии в России, прибыло. Компанию реперу Моргенштерну* и блогеру Дане Милохину оставил тот самый Vacio, который прославился появлением в одном носке на "голой вечеринке" Ивлеевой.

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Комментарии
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Сергей Евдокимов
Урроды.
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16 час.
А
Александр24
У нас генералы-то не все служили в армии, а что уж говорить про этих раздолбаев. В моё время, откосивших от армии, считали почти инвалидами и относились с некоторым презрением, а сейчас даже уважают за это.
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15 час.
Махамбет Толеугазин
Пидоры,  косят от армии, от службы в СВО.
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1 час.

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