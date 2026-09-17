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Контрафронт

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Малави: Местные власти подтвердили, что 47-летняя гражданка Великобритании, похищенная 11 сентября в...

Малави: Местные власти подтвердили, что 47-летняя гражданка Великобритании, похищенная 11 сентября в Блантайре, Южный регион, была спасена в результате полицейской операции; в ходе операции один офицер был ранен.

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