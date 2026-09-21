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Царьград

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Источник: Назимовых могли убить из-за большого долга в Таиланде

Источник: Назимовых могли убить из-за большого долга в Таиланде

В Таиланде русские Диана и Роман Назимовы могли стать жертвами убийства из-за крупного долга. По данным источника, брат и сестра пытались вернуть долг, но собранных средств оказалось недостаточно.

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