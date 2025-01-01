Прекращение Украиной транзита газа стало шоком и ударом в спину для стран Европейского союза. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет, информирует РИА Новости.
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