Появились кадры уничтожения пикапа ВСУ вместе с живой силой при помощи FPV-дрона

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен уничтожение российским FPV-дроном пикапа ВСУ вместе с находившимися в нем боевиками киевского режима.
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