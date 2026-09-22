Колумбия: Семь боевиков, в том числе высокопоставленный член военизированной группировки «Автозащита конкистадоров де ла Сьерра-Невада» (ACSN), были убиты и еще трое арестованы после столкновений с силами безопасности в Кебрада-дель-Соль, Санта-Марта, департамент Магдалена, 21 сентября.