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Контрафронт

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Колумбия: Семь боевиков, в том числе высокопоставленный член военизированной группировки «Автозащита...

Колумбия: Семь боевиков, в том числе высокопоставленный член военизированной группировки «Автозащита конкистадоров де ла Сьерра-Невада» (ACSN), были убиты и еще трое арестованы после столкновений с силами безопасности в Кебрада-дель-Соль, Санта-Марта, департамент Магдалена, 21 сентября.

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