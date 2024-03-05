Кто такой пророк Санбой: что за музыкант Геннадий Чернецов, задержанный в Петербурге

Недавно в ночном клубе Action Club состоялся концерт давно забытого андеграудного исполнителя, который в свое время вел образ хиппи-певца, мелькал на зарубежном телевидении и даже жал руку президенту Чехии.
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