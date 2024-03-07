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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Трэйс и СиПи – это динамит»

Сегодня «Уорриорз» разгромили «Милуоки» на своей площадке со счетом 125:90. Трэйс Джексон-Дэвис набрал 15 очков (7 из 8 с игры) и 6 подборов за 18 минут на паркете.

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