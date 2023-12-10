Нацбанк Украины оштрафовал владельцев терминалов City24 и платежной системы Easypay

Нацбанк Украины оштрафовал ООО "Свифт гарант" (оператор платежной системы Moneycom и сети терминалов City24) и ФК "Контрактовый дом" (оператор платежной системы Easypay) на 12,36 млн и 8,95 млн гривен соответственно.
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