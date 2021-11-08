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Президент Украины раскритиковал советское руководство и командование за «жестокость» при освобождении Киева от нацистов

Президент Украины раскритиковал советское руководство и командование за «жестокость» при освобождении Киева от нацистов

Глава украинского государства Владимир Зеленский накануне в своем телеграм-канале вспомнил о том, как был освобожден Киев во время Великой Отечественной войны в 1943 году, и попутно заявил о жестоком поведении советских военных и руководства СССР.

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