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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья о расизме в класико: «Мы должны быть сосредоточены во время игры, после услышали на видео, что говорили в наш адрес. Невозможно нормализовать это, нужно что-то предпринять»

В ходе выездного матча «Барселоны» с «Реалом» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги болельщики на трибунах выкрикивали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля, Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи.

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