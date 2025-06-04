Артиллеристы уничтожили украинскую станцию РЭБ возле Константиновки в ДНР

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Артиллеристы и расчеты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Константиновки Донецкой Народной Республики.
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