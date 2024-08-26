В Ивановской области подростки разбились на питбайке: 14-летняя девочка погибла

Смертельная авария произошла на сельской дороге в Пестяковском районе.25 августа около 13.30 в районе деревни Черепово Пестяковского района двое подростков на питбайке выехали с сельской дороги на трассу и врезались в автомобиль "Рено".
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