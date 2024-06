Геймплей Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Shadows, ремастер The Thing, тизер Sands of Time… Обзорные в...

Геймплей Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Shadows, ремастер The Thing, тизер Sands of Time…Обзорные видео геймплея Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Shadows; первое DLC к Prince of Persia: The Lost Crown и новости серии; обновления XDefiant, For Honor, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora и Skull & источник.